В Крыму впервые с 4 декабря 2021 года выявили более 400 случаев коронавируса за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Коронавирус за сутки в Крыму подтвержден у 409 человек, сообщается в пятницу на сайте регионального Минздрава. Ранее на этом же уровне показатель был 4 декабря 2021 года, когда зарегистрировали 403 заразившихся.

Максимальный суточный прирост заболевших ковидом в Крыму был зафиксирован 20 ноября 2021 года - 886 случаев заражения. С 21 ноября показатель ежедневно снижался. 7 января было выявлено 69 случаев, что соответствует уровню конца марта 2021 года. Затем показатели вновь начали расти, накануне было зафиксировано 380 случаев.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 27 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 131 567 положительных на COVID-19. За истекшие сутки госпитализировано 98 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 51 415 человек", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 389 человек, за все время пандемии - 122 528.

В пресс-службе Минобразования Крыма ТАСС сообщили, что "учащиеся 327 классов в 129 общеобразовательных организациях переведены на дистанционное обучение с применением дистанционных образовательных технологий: 200 классов в 84 школах - по ковиду, 127 классов в 45 школах - по ОРВИ". Также на дистанционку переведены студенты 14 групп семи учреждений средне-профессионального образования, закрыты 49 дошкольных групп: 32 группы - по ковиду и 17 групп - по ОРВИ.

С 24 января в Крыму людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания вновь запретили покидать дома, однако с 28 января вернут льготы на проезд в общественном транспорте для непривитых пассажиров пожилого возраста. Руководителям государственных и муниципальных учреждений поручено перевести на дистанционку до 50% штатной численности персонала. Приостанавливается проведение профилактических медицинских осмотров. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения ряда организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.