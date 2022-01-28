Минздрав одобрил испытания еще одного препарата от COVID-19 на основе молнупиравира

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Минздрав России одобрил проведение клинических исследований препарата компании "Эдвансд Фармасьютикалс" на основе молнупиравира, применяемого при лечении COVID-19, следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

"Открытое двухэтапное исследование по оценке основных фармакокинетических параметров, безопасности, а также эффективности в отношении COVID-19 лекарственного препарата "молнупиравир, капсулы" (ООО "Эдвансд Фарма", Россия) у взрослой популяции", - говорится в протоколе.

Первая, вторая и третья фазы клинических исследований будут проведены при участии 290 пациентов в одной из московских клиник. Испытания планируется завершить 14 декабря 2026 года.

Компания "Эдвансд Фармасьютикалс" является производственным структурным подразделением группы компаний "Эдвансд" и осуществляет оперативное управление проектом по строительству и последующей эксплуатации современного многопрофильного комплекса по производству лекарственных препаратов для лечения туберкулеза, ВИЧ, гепатита и других жизненно важных фармакотерапевтических групп. Компания расположена в промышленном парке "Северный" в Белгородской области.