Новый суточный максимум заболевших COVID-19 зафиксировали в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 28 января. /ТАСС/. Максимальный прирост числа заболевших ковидом с начала пандемии зафиксирован в пятницу в Архангельской области. За последние сутки выявлено почти 2 тыс. случаев, сообщает пресс-служба администрации региона.

"За последние сутки в регионе выявлен 1 971 новый случай заболевания COVID-19", - сказали в пресс-службе.

Предыдущий максимум был зафиксирован 27 января, когда за сутки заболели 1 237 человек.

Большинство пациентов в регионе лечатся амбулаторно. За последние сутки госпитализировано 140 пациентов с COVID-19. "Мы по-прежнему фиксируем рост нагрузки на амбулаторное звено медицинской системы региона, - приводит пресс-служба главы областного Минздрава Александра Герштанского. - Абсолютное большинство заболевших COVID-19 переносит болезнь в достаточно легкой форме: у многих она протекает как ОРВИ. Это, безусловно, снижает нагрузку на стационары. Хочу сказать, что при повышенной нагрузке на поликлиники мы фиксируем рост звонков на единый многоканальный номер 122 - в течение этой недели за сутки операторы службы принимают от 500 до 1 200 звонков".

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 134 633 случая коронавируса, из них 119 712 человек выздоровели, умерли 2 011.