Участки с гаражами и кафе изымут для историко-археологического парка в Херсонесе

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Власти Севастополя утвердили документацию по планировке и межеванию территории в районе музея-заповедника "Херсонес Таврический" и намерены изъять два земельных участка, на которых расположены гаражи и кафе, сообщил в пятницу на своей странице в Instagram губернатор города Михаил Развожаев.

"Подчеркиваю: изъятие жилых домов под строительство археологического парка в Херсонесе не планируется. Более того, у дома на Древней, 23, где не была оформлена придомовая территория, проектом межевания выделяется участок, которого хватит и на площадку у дома, и на парковку. Под изъятие для нового объекта проектом планировки предусмотрено два земельных участка, на которых сейчас находятся гаражи и кафе на Древней, 27. Процедура изъятия предполагает компенсацию (при наличии необходимых документов, подтверждающих право собственности)", - написал Развожаев.

Он также напомнил о поручении провести внеочередной капремонт домов, расположенных рядом с парком, за счет дополнительных федеральных средств, выделяемых Севастополю на приведение в порядок центральной исторический части города. "Работу по этим домам необходимо выполнить уже в этом году", - добавил губернатор.

По словам Развожаева, площадь нового историко-археологического парка составит 24 га, половина территории будет сформирована как общественное пространство с проведением благоустройства и озеленения. "Строительство будет разбито на пять этапов. На первом этапе - строительство Детской городской школы искусств, которая будет передана городу, филиал Артека - детский центр "Корсунь"; сделают КПП, подъездную дорогу и котельную. На втором этапе возведут международный археологический центр и музей античности и Византии, а также подземный паркинг на 800 мест. Третий этап - строительство музея истории Крыма, а также квартала-реконструкции древнего города с сувенирными лавками и ремесленными мастерскими. Четвертый этап - возведение музея христианства, наземного паркинга, двух корпусов туристического центра. Естественно, будет сделана необходимая инфраструктура: инженерные сети, подпорные стены, дороги. Завершающим пятым этапом станет комплекс работ по примыканию планируемой дорожной сети к существующей городской", - уточнил он.

Будет также подготовлен проект сохранения и приспособления под современное использование территории 12-й и 13-й батарей, отметил губернатор, уточнив, что он будет обсуждаться отдельно.

О Херсонесе

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения был построен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.

Ранее Развожаев сообщал, что археологи проводят раскопки на территории бывших военных частей, где через несколько лет планируется создание историко-археологического парка.