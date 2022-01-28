Более 200 сельских семей в Коми смогут улучшить жилищные условия до 2024 года

СЫКТЫВКАР, 28 января. /ТАСС/. Более 200 семей Республики Коми, проживающих в сельской местности, смогут до 2024 года улучшить жилищные условия за счет социальных выплат и льготной сельской ипотеки, сообщил в пятницу глава региона Владимир Уйба.

"Перспективы на 2022-2024 годы по комплексному развитию сельских территорий: мы намерены ввести более 4,5 тыс. кв. м жилья и улучшить жилищные условия более 100 сельских семей за счет социальных выплат, и еще более 100 семей планируют взять на эти цели льготные жилищные кредиты, я думаю, воспользуются гораздо больше семей", - заявил глава региона в видеообращении во "ВКонтакте".

По данным руководителя республики, в прошлом году на реализацию федеральной программы по комплексному развитию сельских территорий было направлено в Коми 237 млн рублей, из них 92,5 млн рублей - из федерального бюджета. Основное мероприятие программы - улучшение жилищных условий сельчан. "Сорок семей, проживающих в селах, получили социальные выплаты на строительство жилья. Очень востребованный инструмент был в 2021 году и останется в 2022 году - это сельская ипотека, в 2021 году ею воспользовались более 300 семей. Условия: ипотека под 3%, объем средств - до 3 млн рублей, выдается на 25 лет, достаточно спокойно ее можно выплачивать, поэтому она настолько востребована", - сообщил глава Коми.

Второе важное направление программы - это развитие социальной инженерной инфраструктуры, строительство социальных объектов и дорог. Так, в селе Усть-Кулом в прошлом году проложено более 4 км водопроводных сетей и более 7 км дорог, коммуникациями обеспечены более 140 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. В целом в сельских районах в 2021 году реализовано 18 таких проектов, построены спортивные, детские площадки, обустроено уличное освещение, восстановлен историко-культурный памятник, добавил глава республики.