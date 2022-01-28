Российские дипломаты и болгарские общественники почтили память графа Игнатьева в Софии

СОФИЯ, 28 января. /ТАСС/. Российские дипломаты во главе с послом РФ в Болгарии Элеонорой Митрофановой, сотрудники российских загранучреждений, представители болгарских общественных организаций и политических партий в пятницу накануне 190-летия со дня рождения прославленного дипломата графа Николая Игнатьева (1832-1908) возложили цветы к памятнику, установленному в Софии в его честь. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

На одном из барельефов Памятника победителям (так называется этот монумент) запечатлено, как выдающийся российский дипломат подписывает Сан-Стефанский мирный договор, положивший конец Русско-турецкой войне 1877-1878 гг.

"Граф Николай Игнатьев - это знаковая фигура для всех российских дипломатов. Игнатьев - выдающаяся личность. Он сыграл ключевую роль в подписании Сан-Стефанского мирного договора, согласно которому Болгария после освобождения от турецкого ига получала свою территорию в прежних границах, и отстаивал эту позицию до конца", - подчеркнула Митрофанова.

Один из организаторов торжества, председатель фонда "Устойчивое развитие Болгарии" Станка Шопова сообщила, что в год 190-летия Игнатьева планируется провести большое количество памятных мероприятий, в том числе будет издано несколько книг, посвященных дипломату и его деятельности.