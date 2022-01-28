Власти Липецкой области намерены развивать сотрудничество с ведущими вузами страны

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Власти Липецкой области намерены развивать сотрудничество местных вузов с ведущими вузами страны для подготовки кадров, требуемых экономике региона. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава областной администрации Игорь Артамонов по итогам рабочей встречи с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

"Мы поддерживаем современные образовательные тенденции и заинтересованы, в том числе, в организации сетевого взаимодействия с ведущими вузами страны", - сказал Артамонов. По его словам, для региона очень важно "готовить специалистов, которые нужны региону и которые, поступая в университет, будут уверены в дальнейшем трудоустройстве", - заметил Артамонов.

В частности, как пояснили в пресс-службе областной администрации, в рамках встречи было озвучено предложение открыть в Липецкой области медицинский факультет или медицинский вуз. "Данная инициатива будет обсуждаться", - сказали в пресс-службе. Ранее глава области отмечал, что система здравоохранения региона испытывает большой дефицит специалистов различных направлений. "Сегодня система здравоохранения испытывает нехватку кадров, профессия врача переживает эпоху высокой востребованности, поэтому необходимо создать все условия для обучения и работы медиков", - отметил Артамонов в ходе встречи со студентами Елецкого медицинского колледжа имени Константиновой.