Штамм "омикрон" выявили во всех регионах Сибирского федерального округа

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Штамм "омикрон" выявлен в Новосибирской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Таким образом, штамм зарегистрирован уже во всех регионах Сибирского федерального округа.

"На 28 января 2022 года в городе Новосибирске подтверждено пять случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 "омикрон", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из них - четыре завозные, связаны с поездками в другие регионы РФ (два случая), а также в Киргизскую Республику и Республику Конго. Возраст заболевших 35, 40, 48 лет (два человека) и 71 год. Четыре человека не были привиты против новой коронавирусной инфекции, один человек привит 7 месяцев назад.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. Как сообщал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, у большинства заразившихся штаммом "омикрон" отмечаются головная боль, заложенность носа, чихание, першение в горле и усталость. Ранее в регионах СФО случаи заражения омикрон-вариантом зарегистрированы в Омской, Кемеровской, Томской и Иркутской областях, Красноярском и Алтайском краях, Республиках Тыва, Алтай и Хакасия.

О ситуации с коронавирусом в регионе

В Новосибирской области, где ежедневно COVID-19 подтверждается у более чем 350 человек, с 12 октября введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. С 10 ноября прививаться от коронавируса обязали также курьеров и работников гостиниц. В регионе действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида, при посещении массовых мероприятий, заведений общепита и бьюти-индустрии.

По данным оперативного штаба на утро 28 января, в регионе зарегистрировано 102 268 случаев коронавируса (+411 за сутки), в том числе - у 11 716 детей. 73 928 пациентов выписаны с выздоровлением (+386 за сутки).