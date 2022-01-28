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Олимпиада-2022 в Пекине

"Одноклассники" проведут прямые включения с Олимпиады в Пекине

Трансляции можно будет посмотреть 3, 10 и 17 февраля
Евгения Медведева Пресс-служба "Одноклассников"
Описание
Евгения Медведева
© Пресс-служба "Одноклассников"

"Одноклассники" совместно с Олимпийским комитетом России проведут серию включений с Олимпийских игр в Пекине в собственном онлайн-шоу "ОК на связи!". Об этом говорится в сообщении соцсети.

Зрители "ОК на связи!" 3, 10 и 17 февраля увидят прямые эфиры из олимпийской деревни. Российские спортсмены выйдут в эфир и расскажут о подготовке к соревнованиям и атмосфере Игр.

Отдельную линейку эфиров открыло интервью с фигуристкой Евгенией Медведевой. Спортсменка рассказала о своей роли на Олимпиаде-2022, о планах на будущее, а также качествах, необходимых для победителя.

"ОК на связи!" — это развлекательное вечернее онлайн-шоу. Ведущий Евгений Рыбов в прямом эфире берет интервью у актеров, певцов, писателей и спортсменов. Гостями программы в разное время становились Илья Авербух, Алексей Ягудин, Квентин Тарантино, Наталья Водянова, Робби Уильямс, Том Холланд и Манижа. 

Теги
РоссияОлимпиада-2022 в Пекине
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