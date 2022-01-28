В Дербенте откроют первый на Северном Кавказе центр диагностики женского здоровья

МАХАЧКАЛА, 28 января. /ТАСС/. Первый на Северном Кавказе центр для бесплатной диагностики женского здоровья "Белая роза" планируют открыть в дагестанском Дербенте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В Дербенте планируют открыть первый на Северном Кавказе центр диагностики женского здоровья "Белая роза". Об этом говорили в администрации Дербента в рамках встречи главы города Рустамбека Пирмагомедова с депутатом Государственной думы, членом комитета Госдумы по охране здоровья Михаилом Кизеевым и руководителем Фонда социальных и научных инициатив в области женского здоровья "Белая Роза" Юрием Колбасюком", - сказал собеседник агентства.

По его словам, главной целью работы центра "Белая роза" является бесплатная комплексная диагностика онкологических заболеваний женской репродуктивной системы, привлечение внимания женщин к своему здоровью, воспитание ответственности за него, формирование культуры профилактических осмотров.

"К сожалению, ни одного подобного центра до сих пор нет на юге России. А между тем, только в южной части Дагестана живет почти триста тыс. женщин. Такой центр просто необходим, и уверен, скоро эта проблема будет решена. Это будет первый центр "Белая Роза" на Кавказе, но надеюсь, не единственный. Главное - начало положено", - цитирует пресс-служба Кизеева.

Проект "Белая роза" разработан Фондом социально-культурных инициатив в 2010 году по инициативе и под личным руководством президента Фонда Светланы Медведевой. На сегодняшний день в России 17 таких центров. Клиники "Белая роза" оснащены самым современным оборудованием и работают в системе ОМС.