Сергея Зверева оштрафовали за непредоставление отчета о потраченных на выборах средствах

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Мировой судья Тверского района Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева на 20 тыс. рублей за непредоставление в срок отчета о средствах, выделенных ему для участия в выборах в Госдуму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №367 Тверского района города Москвы Зверев С. А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.17 КоАП РФ (непредоставление или неопубликование отчета, сведений о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей", - сказали в суде.

Сергей Зверев в сентябре 2021 года проиграл выборы в Бурятском одномандатном округе №9, уступив кандидату от "Единой России". В ходе своей кампании стилист выступал в защиту озера Байкал и окружающей среды. Позже его обвинили в том, что он не предоставил в ЦИК сведения о поступлении и расходовании средств на проведение выборов.

Сам Зверев заявил, что не согласен с этими обвинениями и готов отчитаться о потраченных средствах. Однако суду его доводы показались неубедительными.