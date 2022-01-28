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В Ленобласти временно ограничили плановую медицинскую помощь и диспансеризацию

В дневных стационарах исключение составят химиотерапии при онкозаболеваниях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Плановая медицинская помощь в Ленинградской области с 28 января временно ограничена, поликлиники будут оказывать только неотложную помощь. Как сообщила в пятницу пресс-служба областной администрации, эти изменения указаны в постановлении, которое подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

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"Плановая медицинская помощь в дневных стационарах запрещена, за исключением химиотерапии при онкозаболеваниях. Поликлиники работают только в оказании неотложной помощи, а также по профилю "акушерство и гинекология". Прекращаются профосмотры и диспансеризация взрослых", - говорится в сообщении пресс-службы.

В постановление отмечается, что диспансерное наблюдение взрослых и детей может проводиться только с применением телемедицинских технологий. "Профилактические осмотры детей запрещены, за исключением малышей первого года жизни", - уточнили представители областной администрации.

Эпидемическая обстановка в Ленинградской области осложняется, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом составил 1 027 человек, на прошлой неделе этот показатель держался на уровне 300. Всего с начала пандемии в регионе выявили 112 856 случаев заражения, выздоровели 101 260 (422 за сутки), умерли 3 142 (5 за сутки).

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