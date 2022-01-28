Письмо на французском королевы Марии Стюарт выставлено на торги в Шотландии за $24 тыс.

ЛОНДОН 28 января. /ТАСС/. Письмо королевы Марии Стюарт (1542-1587) на французском языке выставлено на торги шотландского аукционного дома Lyon&Turnbull за £18 тыс. (свыше $24 тыс.). Документов с почерком Марии "очень немного и ожидается, что письмо вызовет большой интерес", приводит в пятницу слова представителя аукционеров вещательная корпорация Би-би-си.

Послание-обращение к послу Франции в Англии де ла Форесту королева написала через два месяца после побега из замка Лохлевен в Пертшире в 1568 году, где она провела в заключении почти год. Мария просит дипломата обеспечить "безопасный проезд" во Францию шотландского дворянина Джорджа Дугласа, который помог ей бежать из замка. Перед заключением королева вынуждена была отречься от трона в пользу своего малолетнего сына Якова VI.

Большая часть письма написана секретарем, но шесть последних строк размашистым почерком, написанные королевой, завершает послание подпись "Ваш хороший друг, Мария".

Мария Стюарт родилась 8 декабря 1542 года, а спустя несколько дней была провозглашена королевой Шотландии в связи со смертью ее отца - короля Якова V. В 1548 году ее мать-регентша Мария де Гиз, управлявшая страной в период несовершеннолетия дочери, отправила Марию во Францию.

В 1558 году, когда Англией начала править ее двоюродная сестра - королева Елизавета I из династии Тюдоров, Мария Стюарт предъявила претензии на английский трон как правнучка короля Генриха VII, а в августе 1561 года вернулась в Шотландию. В 1567 году она была вынуждена отречься от шотландского престола из-за конфликта с протестантской верхушкой и в следующем году уехала в Англию, рассчитывая на защиту Елизаветы. Однако по прибытии Мария Стюарт была заключена под стражу, а в 1587 году ее казнили по обвинению в государственной измене.