В Оттаву прибывают первые протестующие на акцию дальнобойщиков против ковидных ограничений

На Парламентском холме, где находятся комплекс зданий национального парламента и офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо, уже стоят несколько десятков автомобилей, в том числе грузовиков и фур. Они припаркованы вдоль одной из обочин центральной улицы Веллингтон и не мешают движению транспорта. У центральных ворот, ведущих на Парламентский холм, стоят протестующие. В руках они держат национальные флаги и транспаранты с требованием отменить все ограничения, связанные с пандемией нового коронавируса.

"Мы приехали из [провинции] Квебек. Будем встречать основную колонну", - сказал ТАСС один из участников акции. Он подчеркнул, что протест будет мирным. Как убедился корреспондент ТАСС, на Парламентском холме усилены наряды полиции, но протестующие не создают никаких проблем правоохранителям. Проезжающие мимо водители автомобилей постоянно сигналят в знак поддержки прибывшим в Оттаву участникам протеста.

Актив дальнобойщиков предложил сформировать "Конвой за свободу - 2022" в середине января на фоне введения требования паспортов о вакцинации у водителей большегрузных автомобилей, пересекающих границу с США. Представители канадских транспортных компаний сообщили, что эта мера затронет от 12 тыс. до 16 тыс. водителей (до 15%). Участники автопробега намерены требовать от Оттавы не только отменить это решение, но и снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения. Акция протеста намечена на полдень субботы (20:00 мск).

23 января в сторону Оттавы выехала из тихоокеанской провинции Британская Колумбия первая колонна дальнобойщиков. По мере продвижения на восток к ним присоединяются их коллеги из других регионов. О точном количестве машин в автоколонне сказать сложно, но в социальных сетях сообщается о нескольких десятках тысяч автомобилей. Для помощи участникам автопробега организован специальный фонд, в котором уже $6 млн.

26 января Трюдо заявил, что протестующие против ковидных ограничений канадские дальнобойщики являются "небольшой группой маргиналов", не представляющих большинство жителей страны.