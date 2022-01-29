На Сахалине и Курилах 5 тыс. человек переедут в новые дома из аварийных до конца года

ТАСС, 29 января. Более 5 тыс. жителей Сахалина и Курил, проживающих в домах, которые признаны ветхими и аварийными, до конца 2022 года переедут в новые квартиры. Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства региона.

"До конца года на Сахалине и Курилах из аварийного жилья переселят более 5 тыс. человек. Задача по скорейшему расселению аварийного жилфонда находится на особом контроле главы региона Валерия Лимаренко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году из аварийного фонда было переселено 3,8 тыс. человек. В регионе было построено 500 тыс. кв. м жилья, отремонтировано более 800 дворов и 31 общественная территория.

Как сообщалась ранее, Сахалинская область первой в России завершает программу переселения граждан из аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года - в 2020 году здесь расселили 126 тыс. кв. м такого жилья. Теперь регион становится пилотным в реализации новой программы переселения из аварийного фонда - до конца 2026 года планируется расселить свыше 640 тыс. аварийных кв. м.