Суточный показатель заразившихся коронавирусом в Крыму вырос до уровня ноября 2021 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Коронавирус за сутки в Крыму подтвержден у 469 человек, сообщается в субботу на сайте регионального Минздрава. Ранее на этом же уровне показатель был 30 ноября 2021 года, когда зарегистрировали 442 заразившихся.

Максимальный суточный прирост заболевших ковидом в Крыму был зафиксирован 20 ноября 2021 года - 886 случаев заражения. С 21 ноября показатель ежедневно снижался. 7 января было выявлено 69 случаев, что соответствует уровню конца марта 2021 года. Затем показатели вновь начали расти, накануне было зафиксировано 409 случаев.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 28 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 469 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 132 036 положительных на COVID-19. За истекшие сутки госпитализирован 91 пациент, за все время на стационарном лечении находились 51 506 человек", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 448 человек, за все время пандемии - 122 976.

С 24 января в Крыму людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания вновь запретили покидать дома, однако с 28 января вернут льготы на проезд в общественном транспорте для непривитых пассажиров пожилого возраста. Руководителям государственных и муниципальных учреждений поручено перевести на дистанционку до 50% штатной численности персонала. Приостанавливается проведение профилактических медицинских осмотров. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения ряда организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.