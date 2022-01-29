Володин напомнил о социально значимых законах, вступающих в силу с 1 февраля

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Ряд социально значимых законов, в том числе норма об индексации материнского капитала по уровню фактической инфляции, вступает в силу с 1 февраля. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в субботу.

Так, напомнил он, с 1 февраля маткапитал "будет проиндексирован не по прогнозной, а по фактической инфляции - на 8,4%". Как отметил Володин, размер выплат на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго - до 693,1 тыс. рублей. "Это востребованная мера господдержки, с момента введения которой - 1 января 2007 года - выдано 11,6 млн сертификатов. В этом году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 млн семей с детьми", - указал Володин.

С 1 февраля также вступит в силу закон, защищающий минимальный доход должников от взыскания. "Появляется возможность подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором хотят сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды. Закон направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Что бы ни произошло, люди не должны оставаться без средств к существованию", - подчеркнул Володин.

Кроме того, напомнил спикер Госдумы, с февраля неработающие пенсионеры будут получать пенсию, проиндексированную выше инфляции - на 8,6%. Как заявлял ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля. "Кроме того, им [неработающим пенсионерам] положена доплата за январь в виде разницы между индексацией, которая произошла в начале года (на 5,9%) и 8,6%, потому что закон имеет обратную силу", - отметил Володин.

Помимо этого, напомнил он, в феврале также вступает в силу закон о пожизненном лишении свободы для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более детей. Ранее пожизненное заключение могло назначаться только за изнасилование лиц младше 14 лет преступниками, которые до этого уже были судимы за аналогичные преступления. Новый закон устанавливает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если "указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления".