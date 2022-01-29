В школах федеральной территории Сириус объявили карантин до 6 февраля

СОЧИ, 29 января. /ТАСС/. Карантин объявили в лицее "Сириус", а также в школе номер 38. Об этом сообщается в Instagram лицея.

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На сегодняшний день в Сириусе созданы две образовательные организации для школьников: школа номер 38 и президентский лицей.

"В лицее "Сириус" и школе № 38 с 31 января по 6 февраля объявлен карантин", - говорится в сообщении.

Уроки, занятия на программах дополнительного образования и в спортивных секциях временно прекращены. Детские сады продолжают работу в обычном режиме с соблюдением мер эпидбезопасности.