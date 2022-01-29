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Пандемия COVID-19
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Омикрон-штамм зарегистрировали в 78 регионах России

Днем ранее распространение штамма отмечалось в 74 субъектах РФ
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Число регионов России, где обнаружили омикрон-штамм коронавируса, выросло за сутки с 74 до 78, следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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"Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 78 регионах страны", - говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова указывала, что в настоящее время доля дельта-штамма в России снизилась до 47,9%, на "омикрон" и другие доминирующие штаммы приходится 52,1%. Также глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в России зафиксировано 5,9 тыс. инфицированных "омикроном", причем 90% заразились внутри страны.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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