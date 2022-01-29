Третьяковка закроет выставку Репина раньше из-за восстановления постоянной экспозиции

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея закрывает 30 января - чуть раньше анонсированной ранее даты - выставку "Илья Репин: известный и неизвестный" из-за возвращения с выставок других работ и необходимости их размещения, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе галереи.

"Будет новая экспозиция, мы восстанавливаем постоянную экспозицию. Возвращаются с выставок работы Репина, и мы их размещаем", - пояснила собеседница агентства.

По ее словам, выставка закрывается немного раньше: ранее сообщалось, что она прекратит работу 2 февраля. Последний день работы экспозиции - воскресенье, 30 января 2022 года.

Выставка "Илья Репин: известный и неизвестный" открылась в Государственной Третьяковской галерее в марте прошлого года. Она включает около 30 работ художника, в том числе подготовительные эскизы к одному из шедевров художника "Иван Грозный и сын его Иван".