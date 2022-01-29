Новый суточный максимум заболевших COVID-19 зафиксировали в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 29 января. /ТАСС/. Максимальный прирост числа заболевших ковидом с начала пандемии зафиксирован в субботу в Архангельской области. За последние сутки выявлено 1 996 случаев, сообщает пресс-служба администрации региона.

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"За последние сутки в регионе выявлено 1 996 новых случаев заболевания COVID-19", - сказали в пресс-службе.

Предыдущий максимум был зафиксирован 28 января, когда за сутки заболел 1 971 человек.

За сутки госпитализирован 141 пациент. "Процент пациентов, нуждающихся в госпитализации, по-прежнему стабилен. Дефицита инфекционных коек в регионе нет", - приводит пресс-служба слова главы областного Минздрава Александра Герштанского.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 136 629 случаев коронавируса, из них 119 988 человек выздоровели, умерли 2 011.