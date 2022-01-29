В Москве могут закрыть клуб из-за нарушения антиковидных мер

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Клубу IZI Moscow может грозить закрытие на 90 суток за нарушение мер против COVID-19. Об этом сообщил в субботу журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

По его словам, инспекторским составом ОАТИ совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и полиции в ходе мониторинга соблюдения ночными заведениями режима повышенной готовности были выявлены нарушения в клубе IZI Moscow, который расположен по адресу: Басманный переулок, 8, строение 1.

"Посетителями массово не соблюдались требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), грубо нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования. Организаторами мероприятия не были предприняты исчерпывающие меры по соблюдение санитарно-гигиенических мер", - сказал Поплавский.

Он также добавил, что за подобные нарушения клубу грозит штраф в размере 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.