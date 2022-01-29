Новый паром прибыл в Калининградскую область для работы на линии Балтийск - Усть-Луга

КАЛИНИНГРАД, 29 января. /ТАСС/. Новый паром "Маршал Рокоссовский" прибыл в субботу в Калининградскую область для работы на паромной линии Балтийск - Усть-Луга, связывающей регион с основной территорией РФ в обход иностранных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

"В субботу 29 января паром ошвартовался у железнодорожно-паромного комплекса в Балтийске. Судно предназначено для перевозки железнодорожных составов, а также накатных грузов. <…> По экспертным оценкам, годовой грузооборот нового парома будет составлять примерно 0,7-1 млн тонн", - говорится в сообщении.

Паром построен по заказу и за счет собственных средств ФГУП "Росморпорт". Строительство велось "Невским судостроительно-судоремонтный заводом" в кооперации с турецкой верфью Kuzey Star Shipyard.

Судно предназначено для перевозки железнодорожных составов российского стандарта с шириной колеи 1 520 мм, а также других грузов, включая опасные, до 30 рефконтейнеров. Наибольшая длина судна 199,9 м, ширина 27 м, осадка 6 м, экипаж 22-36 человек, скорость хода до 16,5 узлов.

Ожидается, что до конца 2022 года флот, занятый на переправе Балтийск - Усть-Луга, пополнит еще одно судно, строящееся по заказу Росморпорта, - паром "Генерал Черняховский". Ввод в эксплуатацию двух новых паромов, подпадающих под понятие "зеленого" судоходства, позволит повысить транспортную безопасность Калининградской области - единственного субъекта РФ, существующего в виде эксклава. В настоящее время работа паромной линии осуществляется двумя паромами - "Амбал" и "Балтийск".