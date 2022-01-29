Путин поручил продумать финансирование расширения сети исправительных центров

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения о выделении дополнительных бюджетных средств на расширение сети исправительных центров и создание новых рабочих мест для трудоустройства осужденных к принудительным работам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение адресовано Минфину совместно с Минюстом и ФСИН. "Подготовить и представить в правительство Российской Федерации предложения о выделении из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований на расширение сети исправительных центров и создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства осужденных к принудительным работам в рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года", - говорится в списке поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Сделать это нужно в срок до 1 мая. Ответственными назначены глава Минфина Антон Силуанов, министр юстиции Константин Чуйченко и глава ФСИН Аркадий Гостев.