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Путин рекомендовал вернуть "Дом Анны Монс" в архитектурный облик Москвы

Ответственным за исполнение поручения назначили мэра столицы Сергея Собянина

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям Москвы вернуть дом придворных врачей царей Алексея Михайловича и Петра I ("Дом Анны Монс") в архитектурный облик города, а также обеспечить непосредственный доступ горожан к нему. Об этом сообщается в субботу на сайте Кремля.

"Рекомендовать правительству Москвы <...> принять меры по обеспечению визуального и непосредственного доступа к объекту культурного наследия федерального значения "Палаты (Дом Анны Монс), XVII в.", расположенному по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 53, стр. 8", - говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения установлен до 1 июня. Ответственным назначен мэр Москвы Сергей Собянин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичРоссия
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