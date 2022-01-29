В Якутии дали старт Году матери

ТАСС, 29 января. Год матери, объявленный главой Якутии Айсеном Николаевым, стартовал в республике, сообщается в субботу на сайте регионального правительства.

"29 января в эфире Национальной вещательной компании "Саха" стартовал Год матери в Республике Саха (Якутия), объявленный главой региона в своем ежегодном послании Государственному собранию (Ил Тумэн)", - говорится в сообщении.

Во время церемонии Николаев поручил правительству в рамках Года матери принять решения по наиболее острым вопросам для многодетных и приемных семей, по сохранению здоровья матерей, по их занятости и профессиональной востребованности. "Я бы очень хотел, чтобы инициативы Года матери вовлекли их в свою орбиту как самую активную часть гражданского общества, благотворительности и волонтерского движения", - цитирует пресс-служба Николаева.

По его поручениям в республике в течение пяти лет будут реализованы такие дополнительные меры поддержки, как выплата для покупки жилья для семей с пятью и более детьми, освобождение от налога на имущество физических лиц семей с пятью и более детьми, увеличение в два раза базового размера вознаграждения семей, воспитывающих приемных детей. В течение трех лет в Якутске будет построен Центр социальной помощи семье и детям. Кроме того, в два раза увеличена грантовая поддержка общественных организаций для реализации проектов в поддержку семьи, материнства.

В 2022 году по поручению главы Якутии в регионе введен целевой капитал в сумме 100 тыс. рублей по программе "Дети столетия". С начала года его получили более 700 младенцев.