В Австрии с февраля рестораны смогут работать до полуночи

ВЕНА, 29 января. /ТАСС/. Австрийские власти в феврале разрешат работать ресторанам до полуночи и посещать их можно будет не только привитым и переболевшим, но и при наличии отрицательного теста на COVID-19. Об этом сообщил в субботу глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн.

Так, с 5 февраля работа заведений питания будет разрешена до полуночи вместо 22:00, разрешено будет проводить собрания с участием 50 человек.

С 12 февраля торговые центры можно будет посещать не только привитым и переболевшим, с 19 февраля для посещения ресторанов и кафе можно будет предъявлять отрицательный тест на коронавирус.

В Австрии 12 декабря 2021 года для полностью привитых и переболевших ковидом завершился четвертый общенациональный локдаун, ограничения пока продолжают действовать для непривитых. Посещать развлекательные и культурные заведения, а также рестораны можно только привитым и переболевшим. В феврале в Австрии вступает в силу закон об обязательной вакцинации от ковида всех жителей старше 18 лет.