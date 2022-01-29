{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Австрии с февраля рестораны смогут работать до полуночи

Посещать их можно будет всем

ВЕНА, 29 января. /ТАСС/. Австрийские власти в феврале разрешат работать ресторанам до полуночи и посещать их можно будет не только привитым и переболевшим, но и при наличии отрицательного теста на COVID-19. Об этом сообщил в субботу глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Так, с 5 февраля работа заведений питания будет разрешена до полуночи вместо 22:00, разрешено будет проводить собрания с участием 50 человек.

С 12 февраля торговые центры можно будет посещать не только привитым и переболевшим, с 19 февраля для посещения ресторанов и кафе можно будет предъявлять отрицательный тест на коронавирус.

В Австрии 12 декабря 2021 года для полностью привитых и переболевших ковидом завершился четвертый общенациональный локдаун, ограничения пока продолжают действовать для непривитых. Посещать развлекательные и культурные заведения, а также рестораны можно только привитым и переболевшим. В феврале в Австрии вступает в силу закон об обязательной вакцинации от ковида всех жителей старше 18 лет.

Теги
АвстрияПандемия COVID-19
Энергетический кризис в Европе
Акция протеста против повышения тарифов на энергоресурсы прошла в Кишиневе
Активисты провели пикеты у зданий парламента и правительства
Читать полностью