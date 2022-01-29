УФСИН Москвы из-за коронавируса ограничило покамерный обход СИЗО для правозащитников

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Руководство УФСИН по Москве решило ограничить покамерный обход СИЗО для правозащитников и наблюдателей из-за распространения коронавируса. Об этом сказано в публикации официального печатного органа общественных наблюдательных комиссий "Газета ОНК".

"Чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции в следственных изоляторах Москвы, принято решение об ограничении покамерного обхода для членов ОНК", - сказано в сообщении, опубликованном в издании. Там также отмечается, что теперь, как и раньше, новые арестанты сначала будут отбывать 14-дневный карантин в СИЗО-7, лишь после этого их будут распределять по другим следственным изоляторам.

Из-за распространения коронавирусной инфекции весной 2020 года были введены ограничительные меры в СИЗО. Обход был возобновлен лишь 6 декабря 2021 года.

Ранее в ОНК Москвы отмечали важность покамерного обхода. Его отсутствие многих заключенных лишает возможности сообщать о каких-либо нарушениях.