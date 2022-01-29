В Татарстане 36% заболевших COVID-19 заразились омикрон-штаммом

ТАСС, 29 января. В Татарстане в третью декаду января заболеваемость ковидом увеличилась более чем в пять раз. Омикрон-штамм выявили у 36% недавно инфицированных жителей республики. Об этом сообщается на сайте правительства Татарстана.

"В Республике Татарстан общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии составило 47 536 человек, или 1220,7 на 100 тыс. населения. 29 января было зарегистрировано 506 случаев. В 36% выявлен геновариант "омикрон". Такие данные привела сегодня на совещании в Доме правительства республики Татарстан руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина", - говорится в сообщении.

По словам Патяшиной, распространение штамма "омикрон" повлияло на эпидемиологическую ситуацию в республике. Так, в третью декаду января заболеваемость увеличилась более чем в пять раз.

Марина Патяшина сообщила, что симптомы омикрона проявляются на второй-шестой день, в целом отмечается более легкое течение заболевания по сравнению с другими штаммами. В январе доля бессимптомных заболеваний выросла в 10 раз. Чаще стали болеть дети и подростки, количество инфицированных среди них выросло в 11 раз.

В Татарстане продолжается вакцинация населения, уже привито 2 383 796 человек. Для достижения планового показателя необходимо привить 53 483 человека (из них более 38 тыс. приходится на категорию населения 60 плюс). Ревакцинации подлежит 579 854 человека, из них привито повторно 183 тыс. человек.