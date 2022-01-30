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В Москве ожидаются небольшой снег, метель и гололедица

Температура воздуха опустится до минус 4 градусов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в воскресенье до 4 градусов мороза в Москве и небольшой снег, местами умеренный, метель и гололедицу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в Москве будет от 2 до 4 градусов мороза, в ночь на понедельник температура будет сохраняться до 4 градусов мороза.

В Подмосковье в дневные часы морозы будут до 6 градусов, в ночные - до 7 градусов.

Скорость южного ветра достигнет в воскресенье 10 м/с, порывы ветра прогнозируются до 17 м/с. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 13:00 мск воскресенья.

Атмосферное давление в регионе составит 733 мм ртутного столба.

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