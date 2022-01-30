Синоптик заявил о позитивных изменениях ситуации с водой в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Уровень осадков в январе в Крыму был выше нормы, запасы водохранилищ полуострова продолжили пополняться. Ситуация с водой на полуострове изменилась в лучшую сторону, сообщила ТАСС начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Общий суммарный запас водохранилищ Крыма к концу 2020 года, когда в ряде городов полуострова вода населению подавалась по графику, составлял 31,308 млн куб. м, а в конце 2021 года был уже в четыре раза больше - 126,77 млн куб. м.

"В предыдущем месяце [декабре] были выше нормы осадки, в этом [январе] - выше нормы, конечно, это очень благоприятно влияет на наполняемость водохранилищ. Чернореченское водохранилище - полное, наше Симферопольское - 60%. Вопросов нет, чудесная зима, снежная и влажная", - сказала Любецкая.

Она отметила, что осадки в Крыму будут продолжаться. "Впереди у нас еще февраль и март. С водой ситуация изменилась коренным образом в лучшую сторону, это невооруженным глазом видно", - добавила Любецкая.

На сайте Крымского гидрометцентра сообщается, что в последние дни января погоду на полуострове продолжат формировать быстродвижущиеся северо-атлантические циклоны и связанные с ними атмосферные фронтальные разделы. "Пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, дождя; в отдельных районах ожидается туман, гололедно-изморезевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами порывы будут достигать 17-22 м/с. Ночная температура воздуха в пятницу и субботу минус 4 - минус 9 градусов, дневная - от 0 до плюс 5; в воскресенье и понедельник ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму и Севастополе возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. куб. м в сутки. После реализации части плана и прошедших в первой половине лета сильных ливней на полуострове ситуация с водой стабилизировалась, почасовую подачу воды в Симферополе отменили.