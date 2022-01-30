Генерал-губернатор Новой Зеландии и премьер изолировались после контакта с больным ковидом

СИДНЕЙ, 30 января. /ТАСС/. Генерал-губернатор Новой Зеландии Синди Киро и премьер-министр страны Джасинда Ардерн отправлены в карантин после вероятного контакта с заразившимся коронавирусом человеком. Об этом в воскресенье сообщает радиостанция RNZ .

По ее данным, высшие должностные лица страны были вынуждены отправиться в изоляцию после того, как один из пассажиров авиарейса из Керикери в Окленд, которым Киро и Ардерн летели 22 января, получил положительный результат теста на COVID-19.

В канцелярии премьер-министра и офисе генерал-губернатора отмечают, что политики чувствуют себя нормально и не фиксируют появление каких-либо респираторных симптомов, а их диагностические тесты на коронавирус остаются отрицательными. Если диагноз обеих не будет подтвержден в ближайшие сутки, премьер и генерал-губернатор смогут вернуться к нормальной жизни уже во вторник, 1 февраля.

В Новой Зеландии продолжают фиксировать незначительный, но устойчивый рост числа заразившихся коронавирусом, за прошедшие сутки врачи подтвердили диагноз 103 инфицированных. Также была зарегистрирована еще одна смерть, связанная с COVID-19, после чего общее число умерших в результате этой болезни в стране повысилось до 53. Общее число инфицированных с начала эпидемии выросло до 16 286 человек. Согласно данным новозеландского Минздрава, в стране полностью вакцинированы 93% населения старше 16 лет (3,92 млн человек).