Кабмин выделил более 9 млрд рублей на строительство "умных спортплощадок" в регионах

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым регионам в ближайшие три года будет выделено свыше 9 млрд рублей на строительство более 80 модульных спортивных залов и почти 200 "умных спортивных площадок". Документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

Деньги получат 84 региона, уточнили в пресс-службе правительства. Из них 2,4 млрд рублей поступят в 2022 году, 3,3 млрд рублей - в 2023 году, 3,4 млрд рублей - в 2024 году.

О выделении средств на возведение объектов Мишустин сообщил на прошедшем в четверг заседании правительства. "Это будут хорошо оборудованные места для занятий спортом, которые еще и обеспечены доступом к интернету, чтобы каждый из посетителей мог, например, выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений", - сказал глава кабинета министров.

Он напомнил, что в этом году началась реализация федерального проекта "Бизнес-спринт", который разработан по одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Проект предусматривает создание в ближайшие восемь лет необходимой спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах и селах.