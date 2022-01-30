Суточный показатель заболеваемости в Крыму впервые с 28 ноября превысил 500 случаев

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Коронавирус за сутки в Крыму подтвержден у 511 человек, сообщается в воскресенье на сайте регионального Минздрава. Ранее на этом же уровне показатель был 28 ноября 2021 года, когда зарегистрировали 513 заразившихся.

Максимальный суточный прирост заболевших ковидом в Крыму зафиксирован 20 ноября 2021 года - 886 случаев заражения. С 21 ноября показатель ежедневно снижался. 7 января было выявлено 69 случаев, что соответствует уровню конца марта 2021 года. Затем показатели вновь начали расти, в субботу было зафиксировано 469 случаев.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 29 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 511 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 132 547 положительных на COVID-19. За истекшие сутки госпитализированы 110 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 51 616 человек", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 245 человек, за все время пандемии - 123 221.

С 24 января в Крыму людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания вновь запретили покидать дома, однако с 28 января вернули льготы на проезд в общественном транспорте для непривитых пассажиров пожилого возраста. Руководителям государственных и муниципальных учреждений поручено перевести на дистанционку до 50% штатной численности персонала. Приостанавливается проведение профилактических медицинских осмотров. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения ряда организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.