В РФ на этой неделе выявили вдвое больше случаев заражения коронавирусом, чем на прошлой

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Число выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом составило 628 816, примерно вдвое превысив показатель предыдущих семи дней, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

С 17 по 23 января штаб зарегистрировал 304 657 случаев заражения.

При этом смертность из-за новой инфекции в стране на этой неделе оказалась минимальной с конца июня 2021 года. В России зафиксировали 4 616 летальных исходов - на 3,7% меньше, чем за предшествующий аналогичный период.

Выздоровели за последние семь дней 194 529 человек, следует из данных оперативного штаба. Это на 17,9% больше, чем за предыдущие, но заметно меньше количества новых случаев заражения.