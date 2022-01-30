Здание конторы Билимбаевского завода и ряд исторических кладбищ взяли под охрану на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Ряд исторических памятников в Свердловской области включен в реестр объектов культурного наследия и взяты под охрану. Среди них здание конторы Билимбаевского завода и ряд исторических кладбищ, сообщили в воскресенье в департаменте информационной политики региона.

"В Свердловской области взяли под охрану пять новых объектов культурного наследия. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловой области включило их в единый государственный реестр памятников истории и культуры", - сказано в сообщении.

Так, в поселке Билимбай в реестр вошло два объекта - здание конторы Билимбаевского завода, построенное в 1811 году, занимавшегося выплавкой чугуна и дом Николая Тунева, который был построен в XIX веке и принадлежал управляющему Билимбаевским чугунолитейным и железоделательным заводом. В Екатеринбурге в реестр объектов культурного наследия Свердловской области внесено "Семейное захоронение Агафуровых", расположенное в северо-восточной части Татаро-башкирского кладбища на улице Репина. Специалисты отметили, что он представляет собой образец татарской некрополистики.

Под охрану также взяты еще два кладбища. Одно расположено на территории парка Зеленая Роща в Екатеринбурге, другое - немецкое (лютеранское) в XVIII - XX веках располагалось напротив Михайловского кладбища в Екатеринбурге, но было ликвидировано в 1970-х годах. Сейчас на его месте находится парк имени Блюхера.