Литва хочет ввести вопросник для российских исполнителей на лояльность своим требованиям

ВИЛЬНЮС, 30 января. /ТАСС/. Литва намерена ввести специальный вопросник для собирающихся на гастроли в балтийскую республику российских исполнителей на лояльность своим политическим установкам. Об этом в воскресенье в эфире национального радио LRT заявил министр культуры Симонас Кайрис.

"Организаторы гастролей должны более тщательно относиться к отбору зарубежных исполнителей, которых намерены пригласить для выступления в Литве, - сказал он. - Надо усовершенствовать систему, чтобы приглашаемые [российские] артисты заполняли определенные формы, где, например, было бы указано, не гастролировали ли они в Крыму". По словам Кайриса, ответственные структуры работают над тем, как наиболее эффективно ввести такой порядок.

Литва регулярно предпринимает демарши в отношении российских исполнителей. Очередной эксцесс произошел в текущем месяце. 21 января председатель комитета Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис направили обращение в МИД о запрете на въезд в Литву Наташе Королевой и Хабибу (Хабиб Шарипов). Они просили оценить идеологическую составляющую будущих гастролей в Литве этих исполнителей, ранее выступавших с концертами в Крыму, и потребовали объявить их нежелательными персонами в стране. По этому заявлению департамента миграции при МВД Литвы запретил Королевой и Шарипову посещать республику до января 2027 года.

Как отметило посольство РФ в Вильнюсе, очередной запрет на въезд в страну популярных российских исполнителей обделяет самих жителей Литвы, лишая их возможности побывать на концертах.