{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Папа Римский Франциск поздравил с наступающим Новым годом по Лунному календарю

В ходе проповеди понтифик подчеркнул необходимость "примирения, как в личных отношениях, так в отношениях между государствами"

ВАТИКАН, 30 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск вспомнил о наступлении Нового года по Лунному календарю и пожелал мира и преодоления пандемии. Об этом понтифик заявил в традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра.

"Послезавтра, 1 февраля в Восточной Азии, а также некоторых других частях мира будет отмечаться Новый год по Лунному календарю. По этому поводу сердечно поздравляю и желаю, чтобы в Новом году все жили в мире, были здоровыми и счастливыми. Замечательно собираться вместе <….>, но многие семьи не смогут объединиться в этом году из-за пандемии. Надеюсь, что и это испытание будет преодолено", - сказал Франциск.

В ходе проповеди глава Римско-католической церкви подчеркнул необходимость "примирения, как в личных отношениях, так в отношениях между государствами".

Теги
Франциск (Папа Римский)Ватикан
Умер Леонид Куравлев
"Слава и популярность его была заслуженной". Коллеги и общественные деятели о Куравлеве
Народный артист РСФСР умер 30 января после тяжелой болезни
"Слава и популярность его была заслуженной".
Читать полностью