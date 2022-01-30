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Умер Леонид Куравлев

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Куравлева

Премьер-министр отметил, что народный артист РСФСР в любой роли проявлял редкий комедийный талант и импровизацию

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, который умер на 86-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

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"Отечественный кинематограф невозможно представить без обаятельных, искренних, добродушных героев Леонида Куравлева. В любой роли - его редкий комедийный талант и мастерство импровизации. Многие годы кинофильмы с участием Леонида Вячеславовича создавали особую атмосферу праздника, с ними мы встречали Новый год", - говорится, в частности, в телеграмме.

Глава правительства назвал каждую творческую работу Куравлева "нестареющей классикой, фильмами на все времена, которые еще очень долго будут смотреть и пересматривать". "Леонида Вячеславовича Куравлева больше нет с нами, но его звездные роли навсегда останутся в памяти и в сердцах людей", - добавил Мишустин.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКуравлев, Леонид ВячеславовичУмер Леонид Куравлев
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