В Якутии оштрафовали подрядчика за нарушение сроков строительства школы

ЯКУТСК, 31 января. /ТАСС/. Подрядная организация в Якутии оштрафована за нарушение сроков строительства школы по постановлению прокуратуры. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

"По поручению прокуратуры республики прокуратура Намского района провела проверку при реализации национальных проектов. Установлено, что в соответствии с заключенным государственным контрактом подрядчик принял на себя обязательства по строительству школы на 220 учащихся в селе Крест-Кытыл Намского района. Срок окончания работ по контракту установлен к 20.12.2021", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что работы по строительству школы в установленный контрактом срок не завершены. Сейчас готовность объекта составляет 90%, добавили в прокуратуре.

"Прокуратура внесла в адрес директора строительной организации представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ ("Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства"). По результатам рассмотрения административного материала руководитель организации привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 247 тыс. рублей", - сообщили в прокуратуре.

Завершение строительства объекта и ввод в эксплуатацию находятся на контроле ведомства.