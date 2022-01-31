Минобороны сдаст в эксплуатацию крупный больничный комплекс в Истре в мае

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Военные строители создадут в Истре больничный комплекс с поликлиникой, объект общей площадью застройки в 22,3 тыс. кв. м (это три футбольных поля - прим. ТАСС) сдадут в мае 2022 года, сообщили журналистам в Минобороны России.

О данной стройке Минобороны сообщало 21 октября 2021 года, но тогда называлась другая, значительно меньшая площадь больнично-поликлинического центра - 17,5 тыс. кв. м.

"В рамках выполнения поручения президента России специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России возводят на территории Московской области новый больничный комплекс с поликлиникой для оказания медицинской помощи жителям региона", - говорится в сообщении. "Общая площадь застройки масштабного объекта превысит 22,3 тыс. кв. м. Сдать новое медицинское учреждение, построенное под ключ военные строители планируют уже в мае 2022 года", - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что многопрофильный круглосуточный стационар на 160 койко-мест будет располагать терапевтическим, кардиологическим и травматологическим отделениями, гинекологией, пульмонологией и реанимацией. Предусмотрено создание операционного и диагностического блоков с рентгенодиагностикой, отделения медицинской реабилитации и эндоскопии. Медпомощь в новом центре смогут также получить пациенты с коронавирусной инфекцией.

С просьбой о том, чтобы Минобороны построило медучреждение, к президенту РФ обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он уже проинспектировал ход работ вместе с замминистра обороны Тимуром Ивановым.

Это не первый подобный проект ведомства. Специалисты Военно-строительной компании Минобороны строят с августа 2021 года госпиталь в Казани. Срок сдачи объекта - декабрь. В медучреждении высокотехнологичную медицинскую помощь смогут получить военнослужащие, члены их семей, а также гражданское население республики. Также начато строительство гарнизонного госпиталя в городе Мирный Архангельской области. 8 октября 2021 года был заложен камень в основание строительства. Сдать новое медучреждение планируется до конца 2023 года. В 2020 году Минобороны вышло на ежегодное строительство в России 31 многофункционального медицинского центра - они оснащенных новейшим медицинским оборудованием и техникой для качественной диагностики и лечения всего спектра патологий с широким использованием аппаратов КТ и МРТ, ангио-графических установок.