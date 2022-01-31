В Бурятии по федеральному проекту построят три умные спортплощадки и модульный спортзал

УЛАН-УДЭ, 31 января. /ТАСС/. Новые спортивные объекты построят в Бурятии по федеральному проекту "Бизнес-спринт", на это регион в течение ближайших трех лет получит из федерального бюджета 120 млн рублей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе республиканского правительства.

"В республике по проекту "Бизнес - спринт" построят модульный спортивный зал и три умные спортивные площадки. Это будут современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений. Такая инфраструктура поможет привлечь граждан к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас согласовывается месторасположение будущих площадок и зала: как варианты рассматриваются Улан-Удэ и территория Иволгинского района. "Стоимость умной площадки - 20 млн рублей, модульного спортивного зала - 60 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

Новый федеральный проект "Бизнес-спринт" входит в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта". Он разработан по одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Проект предусматривает создание в ближайшие восемь лет необходимой спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах и селах.