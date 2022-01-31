В Якутии учреждения культуры приостановили прием посетителей до 28 февраля

ЯКУТСК, 31 января. /ТАСС/. Учреждения культуры в Якутии не будут принимать посетителей до 28 февраля в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщила в понедельник пресс-служба регионального Минкультуры.

"В связи с текущей эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции на территории Республики Саха (Якутия) музеи и театрально-зрелищные учреждения республики не будут принимать посетителей и зрителей по 28 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что внутренняя работа учреждений продолжается. "Там, где это возможно, частично сотрудники работают на удаленке. Несмотря на то, что показы всех спектаклей, концертных программ и иных культурных мероприятий перенесли, наши театры, концертные организации с 1 февраля начнут активнее работать в онлайн-формате. Где-то это будут показы спектаклей, в том числе и из активного репертуара, где-то это будут концертные программы, мастер-классы, онлайн-встречи с артистами, искусствоведами и т. д.", - цитирует пресс-служба министра культуры и духовного развития Якутии Юрия Куприянова.

31 января количество выявленных за последние сутки случаев заражения коронавирусом в Якутии составило 2 820. Это является максимальным показателем за все время пандемии. Из них 1 945 случаев зафиксировали в Якутске. По данным оперштаба Якутии, первым компонентом привились 572 986 человек, что составляет 79,9% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 125 036 человек.