Пассажиры рейса S7, задержанного в Новосибирске, вылетели в Москву

НОВОСИБИРСК, 31 января. /ТАСС/. Пассажиры рейса авиакомпании S7, экипаж которого принял решение остановить взлет самолета из-за технической неисправности судна, вылетели резервным бортом из Новосибирска в Москву. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в понедельник.

"Установлено, что сегодня в 6:25 (2:25 мск) задержано отправление рейса №2502, следовавшего по маршруту Новосибирск-Домодедово. Ввиду технической неисправности самолета рейс отложен до прибытия резервного воздушного судна, 99 пассажиров обеспечены напитками и питанием. В 11:07 пассажиры вылетели резервным бортом по указанному маршруту", - говорится в сообщении.

Как сообщали ТАСС в ведомстве ранее, взлет судна был остановлен решением экипажа во время руления. Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку.