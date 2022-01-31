В Крыму впервые с ноября выявили 595 случаев заражения коронавирусом за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Коронавирус за сутки в Крыму подтвердился у 595 человек, сообщается на сайте регионального Минздрава. Ранее на этом же уровне показатель был 27 ноября 2021 года, когда зарегистрировали 574 заразившихся.

Максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом в Крыму зафиксировали 20 ноября 2021 года - 886 случаев. С 21 ноября показатель ежедневно снижался. 7 января выявили 69 случаев, что соответствует уровню конца марта 2021 года. Затем показатели вновь начали расти, накануне зафиксировали 511 случаев.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю за 30 января 2022 года на территории региона зарегистрировано 595 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 133 142 положительных на теста на коронавирус. За истекшие сутки госпитализировано 117 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 51 733 человека", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 207 человек, за все время пандемии - 123 428.

С 24 января в Крыму людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания вновь запретили покидать дома, однако с 28 января вернули льготы на проезд в общественном транспорте для непривитых пассажиров пожилого возраста. Руководителям государственных и муниципальных учреждений поручили перевести на дистанционку до 50% штатной численности персонала. Приостанавливается проведение профилактических медицинских осмотров. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения некоторых организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников определенных сфер деятельности, в том числе туризма.