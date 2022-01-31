В Курганской области продлили отмену QR-кодов при посещении ТЦ и общепита до конца февраля

ТАСС, 31 января. Власти Курганской области продлили до конца февраля отмену ковид-сертификатов при посещении торговых центров, заведений общественного питания, учреждений культуры, спорта и других организаций. Соответствующее постановление губернатора региона опубликовали на портале правовой информации в понедельник.

Ранее в регионе систему ковид-сертификатов отменили с 20 января до 1 февраля при посещении заведений общепита, торговых и торгово-развлекательных центров, торговых объектов площадью более 1 тыс. кв. м, учреждений культуры и спорта, гостиниц, санаториев, бытовых услуг и других организаций, однако усилили контроль за нарушениями эпидемиологических требований.

"Постановляю: <…> в постановление губернатора Курганской области <…> "О введении режима повышенной готовности" внести следующее изменение: в пункте 2 слова "по 1 февраля 2022 года" заменить словами "по 28 февраля 2022 года", - говорится в документе.

Решение приняли несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. По данным регионального депздрава на 30 января, за сутки выявили 318 новых заражений. Тогда как еще неделю назад, 24 января, фиксировалось 117 случаев, и продолжительное время до этого показатель не превышался. С начала пандемии в регионе зафиксировали порядка 54 тыс. заболевших, выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон".

Ранее в Курганской области ужесточили антиковидные ограничения, которые были ослаблены на период новогодних праздников - с 16 января организации общественного питания могут работать только до 23:00, за исключением заведений на вокзалах, в здании аэропорта и некоторых других предприятий.