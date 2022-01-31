В Москве началась вакцинация подростков от ковида

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Подростки в возрасте от 12 до 17 лет могут пройти бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник М" в 13 центрах на базе городских детских поликлиник Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Вакцинация детей и подростков от COVID-19. Что об этом известно

"В Москве, как и во всем мире, идет стремительный рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма "омикрон". Дети стали болеть чаще, вырос и процент госпитализированных детей с ковидом. Сегодня стартует бесплатная и добровольная вакцинация подростков 12-17 лет вакциной "Спутник М" в 13 центрах на базе городских детских поликлиник. Записаться в удобный пункт можно онлайн или по телефону", - сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, чье сообщение приводится на сайте.

Уточняется, что для тех, кто прикреплен к поликлинике, доступна онлайн-запись на порталах mos.ru, emias.info, с помощью мобильных приложений "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.Инфо". Также можно записаться по телефону или в информационных киосках поликлиник. Подростки без прикрепления, имеющие московский полис ОМС, могут записаться на вакцинацию по телефону любой выбранной поликлиники.

"С собой нужно будет взять свидетельство о рождении (или паспорт при его наличии) и полис ОМC, выданный в Москве, в том случае, если ребенок не прикреплен к медицинской организации столицы. Также понадобится СНИЛС, он нужен для получения сертификата о вакцинации на портале gosuslugi.ru", - сообщается в публикации.

Вакцина "Спутник М" состоит из двух компонентов, которые необходимо вводить с интервалом в 21 день. "Спутник М" - это меньшая дозировка взрослой двухкомпонентной вакцины "Спутник V", одна пятая ее часть.

"Записаться нужно только на первый прием, запись на второй произойдет автоматически. За сутки до приема придет sms-сообщение с напоминанием (дата, время и адрес, куда нужно приехать). Вакцинация проводится только при наличии письменного заявления от родителя или законного представителя и добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство", - поясняется на сайте.

Противопоказания к прививке

"Перед прививкой ребенка осмотрит врач-педиатр. После введения препарата подросток должен находиться под наблюдением медиков в течение получаса. В единичных случаях могут быть незначительные реакции на вакцину: небольшое повышение температуры, слабость, боль в месте инъекции. Но все они длятся непродолжительное время, до суток", - сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Противопоказаниями к вакцинации являются обострение хронических заболеваний, острые инфекционные заболевания (например, симптомы простуды), участие в клиническом исследовании вакцины от COVID-19, наличие прививок против других инфекционных заболеваний в последние 30 дней, уточнили в мэрии.