Лещенко надеется на компромисс между властями и болельщиками в вопросе Fan ID

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Народный артист РСФСР и болельщик "Динамо" Лев Лещенко надеется, что власти и футбольные болельщики придут к компромиссу в вопросе введения паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования. Такое мнение он высказал в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

Он предположил, что введение Fan ID связано с неблагоприятной эпидемической обстановкой и проявлениями хулиганства на стадионах. "Мне кажется, решать проблему надо было немного по-другому. Может быть, компромисс будет найден", - сказал Лещенко.

Певец в целом оценил предложенное решение как "немного непродуманное". "Стадионы сейчас не очень посещаемые, даже на футбольных матчах. Я думаю, что у нас сборы [есть] только на топ-матчах. Но на периферии много ординарных матчей, и уровень зрительской аудитории значительно упадет", - отметил он.

Ранее фанатские объединения московского "Спартака", петербургского "Зенита" и "Ростова" объявили о полном бойкоте матчей, для входа на которые потребуется Fan ID.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря подписал закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика для доступа на соревнования.

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.