В Петербурге вновь открывают седьмой павильон в "Ленэкспо" для ковид-пациентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Седьмой павильон в "Ленэкспо" начинает работу для пациентов с новой коронавирусной инфекцией с завтрашнего дня, в нем будет развернуто 300 коек, сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. Павильон был закрыт 30 ноября из-за снижения уровня госпитализаций.

"С учетом того, что за последнюю неделю прирост числа госпитализированных суммарно всех возрастов вырос на 39%, естественно встает на повестку вопрос по дополнительному развертыванию коечного фонда, и на текущей неделе дополнительно с завтрашнего дня будут развернуты 300 коек во временном госпитале "Ленэкспо", - рассказал он.

По словам Лисовца, помимо этого, развернут дополнительные койки в городской больнице №20. Также для оказания помощи детям подготовят 64 места в детской больнице №22 и 35 мест в Педиатрическом университете. По согласованию с ректором университета в резерве будут находиться еще 50 коек.

"Сейчас в городе развернуто 8 744 койки, из них для оказания помощи детям - 923 койки. В целом свободно у нас на сегодняшнее утро порядка 1,5 тыс. коек, что составляет 17,1%, что касается свободных детских коек, то здесь доля незанятых порядка 25%", - сообщил председатель комитета.