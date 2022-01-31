Актера Бориса Щербакова госпитализировали с ковидом

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Народного артиста РФ Бориса Щербакова госпитализировали с коронавирусной инфекцией, пневмонию не выявили, уже через два-три дня его могут выписать из больницы, сообщила ТАСС в понедельник супруга артиста, актриса Татьяна Бронзова.

"Он себя не очень хорошо почувствовал. Температуры не было, наоборот, низкая, слабость. Боялись, что коронавирус, поэтому вызвали "скорую". Борис Васильевич вчера получил уже отрицательный тест. Уже все, он здоров, но пока остается в больнице. Два-три дня будет реабилитация после болезни", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, у Щербакова есть антитела, он делал прививку и в декабре ревакцинировался.

"Легкие чистые. Вчера - уже отрицательный тест. Антитела победили, мы победили! Отдохнет еще парочку дней и выйдет, за ним понаблюдают, о нем заботятся", - поделилась актриса.

В конце октября Щербакова госпитализировали с пневмонией.

Борис Щербаков - актер театра и кино, телеведущий. Снялся в фильмах "Шаг навстречу" (1975), "Долгие версты войны" (1975), "С любимыми не расставайтесь" (1979), "Битва за Москву" (1985), "Легенда № 17" (2013) и др.